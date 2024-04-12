Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своего автомобиля в Москве

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвали в пятницу в Москве, заявил в своем Telegram-канале, что за покушением на его жизнь стоит Киев.

«У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось», — написал экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что «жив и здоров». По словам Прозорова, он будет продолжать разоблачать преступления украинских властей.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

Ранее экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, почему решил перейти на сторону России.