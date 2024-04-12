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В РФ изменили требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

Кабмин изменил требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного матрезерва. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменениями к требованиям к антитеррористической защищенности подразумевают защиту объектов от беспилотников.

В декабре 2023 года частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) получила возможность уничтожать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий документ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, был опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

11 апреля первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские объекты будут защищаться от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, компания владеет комплексом РЭБ, который позволяет отражать атаки любых видов вражеских дронов. Он добавил, что они уже применяются в России, а на данном этапе налаживается наращивание производства.

Ранее расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские дроны на границе Белгородской области.

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