Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анталье более 180 человек застряли на высоте после аварии на фуникулере

Мэр Антальи Бёджек: 184 человека застряли на высоте после аварии на фуникулере

В результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции на высоте остаются 184 человека, один не выжил. Об этом телеканалу Sözcü сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.

«Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека», — сказал мэр.

По словам Бёджека, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые в настоящее время направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.

На опубликованных видео с места происшествия видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.

11 апреля лесной пожар произошел в районе Кемер турецкого курорта Анталья.

10 апреля в городе в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и отельного автобуса пострадали 29 человек.

Ранее около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами