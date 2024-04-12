В Анталье более 180 человек застряли на высоте после аварии на фуникулере

В результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции на высоте остаются 184 человека, один не выжил. Об этом телеканалу Sözcü сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.

«Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека», — сказал мэр.

По словам Бёджека, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые в настоящее время направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.

На опубликованных видео с места происшествия видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.

11 апреля лесной пожар произошел в районе Кемер турецкого курорта Анталья.

10 апреля в городе в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и отельного автобуса пострадали 29 человек.

Ранее около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье.