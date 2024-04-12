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В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

Medyatava: на кофейню Starbucks в Турции напали с использованием дробовика

В турецкой провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке страны, произошло нападение на кофейню Starbucks. Об этом сообщил портал Medyatava.

Заведение находится в торговом центре. По информации портала, нападение было осуществлено с использованием дробовика, оно «вызвало сильный страх и панику». В результате атаки пострадал один человек.

В Турции идут протесты против McDonald's и кофеен Starbucks. Они начались после начала военного конфликта в секторе Газа. В Турции призывают бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) «израильскую оккупацию Газы».

6 февраля в Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна.

По имеющейся информации, пара смогла ранить из огнестрельного оружия шестерых человек, в том числе троих полицейских. Однако нападавших удалось ликвидировать.

Ранее на турецком курорте Бодрум произошла перестрелка.

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