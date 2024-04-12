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Приставы 2 месяца не будут взыскивать долги с пострадавших от паводка

ФСПП: взыскание долгов отложат для пострадавших из зоны паводка

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила принудительное взыскание задолженностей у граждан, пострадавших от весенних наводнений в российских регионах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что судебные приставы в течение двух месяцев не будут 2 месяца принудительно исполнять меры в отношении должников, проживающих в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Данные процедуры будут приостановлены на основании информации, предоставленной администрациями городов, районов, муниципалитетов и другими компетентными органами.

Ведомство отметило, что в случае нахождения в зоне наводнения, рекомендуется обратиться в отделения службы судебных приставов или к представителям муниципальных органов власти. Вам обязательно окажут помощь, заверили в ФССП.

До этого сообщалось, что более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за опасности наводнения.

Ранее в Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения.

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