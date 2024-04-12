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Роскомнадзор начал блокировать сайты компаний без офиса в России

РБК: Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор с конца марта начал ограничивать доступ к ресурсам зарубежных компаний, не выполнивших требования закона о «приземлении», свидетельствуют данные сайта ведомства. Об этом сообщает РБК.

С марта ограничения применяются к сайту облачного сервиса Kamatera, хостинг-провайдерам WPEngine и HostGator.com, с апреля — к хостинг-провайдерам Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

При этом отмечается, что на данный момент из данного списка недоступны только Network Solutions и WPEngine.

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко отметил, что Роскомнадзор обладает технической возможностью закрыть Telegram на 80%, так как на 100% заблокировать любой ресурс сейчас практически невозможно.

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