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Самолет аварийно сел в Сургуте из-за повреждения лобового стекла

В Сургуте аварийно сел самолет «ЮТэйр» из-за повреждения лобового стекла

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Toby Melville/Reuters

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», который направлялся из Ханты-Мансийска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Сургуте из-за повреждения лобового стекла. Об этом Уральская транспортная прокуратура cообщает в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 11 апреля. На борту воздушного судна было 65 пассажиров.

По факту случившегося транспортная прокуратура проведет проверку.

12 апреля пассажирский самолет, который следовал рейсом СочиМосква, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов.

30 марта самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.

До этого рейс, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ранее в Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами на борту.

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