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Подмосковная полиция изъяла у двух мужчин 100 кг мефедрона

В Подмосковье у двух мужчин изъяли 100 кг мефедрона

В Подмосковье полицейские изъяли у двух мужчин 100 кг мефедрона. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, полицейские задержали двоих мужчин, в автомобиле которых во время досмотра обнаружили пакет с кристаллическим содержимым. После этого сотрудники правоохранительных органов нашли еще 99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом в тайниках-закладках.

По факту произошедшего следователи следственного управления УМВД по Орехово-Зуевскому городскому округу возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Нижнем Тагиле 17-летних девушку и юношу задержали почти с килограммом мефедрона. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статьей предусмотрено пожизненное лишение свободы, однако, в силу возраста и пола фигурантов, им это не грозит.

Ранее московский подросток попал в больницу, употребив мухоморы.

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