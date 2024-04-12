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Мужчина попросил врача ампутировать ему два пальца на руке, потому что они его раздражали

Oddity Central: канадцу ампутировали два пальца на руке, так как они его раздражали

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Shutterstock

Мужчина из Канады попросил врача ампутировать ему два здоровых пальца на руке, потому что они его раздражали, пишет Oddity Central.

Как рассказала доктор Надя Надо из Квебека, к ней обратился мужчина с просьбой ампутировать ему два последних пальца на руке. С ними было все в порядке, но пациент объяснил, что они его раздражают, так как он не чувствует их принадлежность к телу. Эта мысль, по словам канадца, приносила ему сильные моральные страдания.

Работая на лесопилке, он задумался о том, чтобы отрезать себе пальцы, но осознавал, что членовредительство может иметь последствия, добавила врач.

Долгое время с мужчиной работали психологи, предлагая ему варианты неинвазивного лечения, но ни один из них не оказался успешным. После психиатрической экспертизы пациент был признан способным потребовать добровольной ампутации, которую провели хирурги.

Сообщается, что после операции эмоциональное состояние канадца заметно улучшилось.

«У него появились конструктивные жизненные планы, уменьшился гнев и улучшилось благополучие в семье и на работе», — говорится в заявлении.

Ранее молодая африканка два года прожила с растущим в глазу паразитом.

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