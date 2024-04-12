Застолье закончилось для участника СВО пропажей сотен тысяч рублей

В Вологодской области застолье с участием мужчины, вернувшегося с СВО, закончилось для последнего пропажей крупной суммы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Инцидент произошел в городе Никольск в октябре 2023 года. В материалах суда говорится, что участник СВО выпивал в своей квартире с тремя знакомыми. В конце посиделок один из гостей, зная, что в распоряжении хозяина квартиры есть деньги, полученные за службу, предложил ему приобрети у него дом. Предложение мужчина обосновал тем, что собирается записаться в добровольцы и жилье ему не понадобится.

Поначалу потерпевший согласился на сделку и выложил на стол 200 тыс. рублей, позже он отказался от своего решения, но деньги не убрал, а утром не досчитался 125 тыс. рублей. На похищенные деньги знакомый бойца приобрел продукты, спиртное, сигареты и музыкальную колонку.

Подозреваемого 50-летнего никольчанина задержали. Он сознался в краже, после чего возместил причиненный ущерб. Подсудимому назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее на Урале школьница украла у участника СВО почти 3 млн рублей.