В Орск направлен гуманитарный груз с питьевой водой

Центр «Наследие» и координатор благотворительных программ центра Андрей Спиридонов направили в Орск 21,4 тонны питьевой воды. Об этом сообщается на сайте «Наследия».

Отмечается, что в состав гуманитарной помощи вошло 9984 упаковки с негазированной водой общим весом 21,436 тонны.

«Очень переживаю за свою малую родину. Не могу оставаться в стороне и сейчас. Своих не бросаем. Сейчас Оренбуржью помогает вся страна — за что огромное спасибо. Считаю своим долгом поддерживать земляков-оренбуржцев в такой трудный момент», — сказал Спиридонов.

Как сообщается на сайте, с просьбой о помощи в центр обратились жители Оренбуржья. Так, Спиридонов встретился с руководителем представительства Оренбуржья в Москве, и уже на следующий день фура с гумпомощью пострадавшим от наводнения землякам была направлена в Орск.

Также во время встречи была достигнута договоренность о том, что «Наследие» совместно с представительством Оренбургской области в Москве продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье.

Напомним, 11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1 092 см. Позже ситуация осложнилась еще больше, так как этот показатель увеличился на 17 см и продолжил расти. На данный момент уровень реки Урал в районе Оренбурга поднялся выше 11 метров, что является историческим максимумом. Катастрофическое наводнение оставило без крыши над головой тысячи семей. В Оренбуржье объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.