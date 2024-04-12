В Белгородской области сбили третий за час украинский дрон

Над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области в 16:30 мск. Еще один украинский дрон уничтожили над регионом в 16:50 мск.

Накануне сообщалось, что средства ПВО в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских БПЛА над регионами России.

Регионы Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В связи с этим министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

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