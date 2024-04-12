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В Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен режим ракетной опасности.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — заявил Гладков.

Минобороны сообщало, что в 16:50 мск российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России в ночь на 12 апреля.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с этим, по данным РБК, Министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Ранее российский генерал рассказал, сколько военных ежедневно заступают на дежурство для защиты городов.

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