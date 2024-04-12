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Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см

Уровень воды в реке Урал поднялся на 3 см, превысив опасный уровень на 224 см

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Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе превысил опасный уровень на 224 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщили власти района.

«Уровень воды в реке Урал на 18.00 (16:00 мск) 1154 см», — сказано в сообщении.

За два часа он поднялся на 3 см, а за десять часов — на 25 см.

12 апреля глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. В нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Паслер доложил главе государства, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика. По словам руководителя областной администрации, в данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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