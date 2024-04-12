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Окулист рассказал, что после солнечного затмения у него выросло количество пациентов

Daily Mail: количество пациентов окулиста в США выросло после солнечного затмения

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Henry Romero/Reuters

Окулист из США рассказал, что после солнечного затмения у него резко увеличилось количество пациентов, пишет Daily Mail. По словам медика, это связанно с тем, что люди неправильно наблюдали редкое природное явление.

На прошлой неделе жители Северной Америки могли наблюдать солнечное затмение. Джеффри Делло Руссо, офтальмолог из Нью-Джерси, рассказал, что через несколько дней после этого количество его пациентов увеличилось, и у них были одинаковые симптомы.

Большинство обратившихся за помощью признались, что смотрели на природное явление без специальных очков и получили ожог сетчатки. Теперь их глаза слезятся вместе с чувством жжения.

«Когда смотришь на солнечное затмение, в глазах не срабатывают болевые рецепторы, поэтому может произойти все что угодно», — прокомментировал врач.

Кроме того, если человек будет смотреть на солнце невооруженным глазом, у него может начаться ретинопатия — состояние, вызывающие искажение цвета или слепоту, добавил Руссо.

Ранее в США заключенные подали в суд на тюрьму, в которой им запретили наблюдать солнечное затмение.

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