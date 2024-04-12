Россиянам рассказали, какие препараты должны быть в автомобильной аптечке

Из требований к содержанию автомобильных аптечек исключили лекарства из-за того, что они плохо хранятся при сложных температурах. Однако определенные универсальные препараты должны быть в машине, просто их нужно периодически обновлять, заявил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас Общественной Службе Новостей.

В аптечке должны быть лекарства от аллергических приступов, головной боли, желудка и давления, считает специалист. В некоторых случаях такие препараты могут быть просто необходимы для управления автомобилем.

«Какие-то абсолютно универсальные лекарства в аптечке должны быть», — подчеркнул Балабас.

Он также призвал учитывать индивидуальные особенности водителя и пассажиров. К примеру, если у кого-то, кто отправляется в долгий путь, повышенное давление, то в машине должен быть тонометр и соответствующие лекарства.

Помимо этого, автоэксперт порекомендовал иметь в аптечке антисептик и некоторые «прикладные» предметы – иглу и нитки, ножницы, пинцет.

«По-хорошему, аптечку для автомобиля надо собирать как туристическую. Автомобильная аптечка от туристической вообще ничем не отличается, кроме того, что может быть еще более эффективной и более расширенной», — заключил эксперт.

Напомним, Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку, включив в нее спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, покрытие для сердечно-легочной реанимации и эластичные бинты. По мнению чиновников, это поможет эффективно оказывать помощь пострадавшему при ДТП.

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