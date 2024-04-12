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В РПЦ назвали безумием призыв Эстонии запретить Русскую православную церковь

Протоиерей Ильичев: призыв МВД Эстонии запретить РПЦ является безумием

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Протоиерей Димитрий Ильичев в эфире «Радио 1» прокомментировал призыв эстонского МВД признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией. Он подчеркнул, что православие в Эстонии имеет свои корни, и политикам не удастся перечеркнуть историю.

«Говорить, что Московский патриархат является террористической организацией — это абсолютнейшее безумие. Честно нужно сказать, что как только начинается разделение и разжигание вражды на религиозной почве, после этого начинаются страшные катаклизмы, потому что тем самым политики теряют поддержку своего же народа», — сказал Ильичев.

Он добавил, что власти Эстонии продвигают двойные стандарты, обещая продолжать работну православных храмов, и вместе с этим разорвать связи с Москвой. По его словам, это невозможно из-за зависимости ЭПЦ от РПЦ.

12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической организацией.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом утверждает, что ЭПЦ не находится в прямом подчинении московской патриархии и не может нести ответственность за звучащие в России высказывания по поводу происходящего на Украине.

ERR пишет, что эстонская церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения Московского патриархата.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.

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