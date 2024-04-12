Житель Германии ввел ртуть в ногу годовалой дочери, чтобы отомстить ее матери

В Германии 30-летний мужчина ввел ртуть в ногу своей годовалой дочери, чтобы отомстить ее матери, бросившей его. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, житель города Шпринге решил отомстить своей бывшей партнерше, которая бросила его после того, как у них родилась дочь. Когда он вместе с новой подругой пришел навестить годовалую девочку, то ввел ей в ногу ртуть при помощи шприца. Отмечается, что, согласно документам, мужчина хотел причинить ребенку максимальную боль, чтобы заставить переживать ее мать.

После проведенной отцом инъекции у девочки началась сыпь по всему телу и воспаление на ноге. Ртуть обнаружили во время третьей операции — ее проводили из-за ухудшающегося состояния ребенка.

Незадолго до окончания разбирательства по факту произошедшего отец девочки и его новая подруга признали, что ввели ребенку ртуть в правую стопу и левую щиколотку. Суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы, а его пособницу к 12 годам заключения.

Ранее стало известно, что москвичку, совершавшую обряды экзорцизма над своим ребенком, будут судить.