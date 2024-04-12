Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа временно приостановила работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена», — написал он.

Переправа перестала работать в 15:36 по местному времени.

До этого работу Керченской паромной переправы приостанавливали вечером 11 апреля. Утром 12 апреля она была возобновлена.

11 апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что государственность Украины в полном смысле этого слова исчезла во время майдана в 2014 году, сегодня это «государство-зомби», искусственно поддерживаемое западными «инъекциями».

При этом по мнению Константинова, нельзя недооценивать Украину как врага, поскольку она «зажата в угол», поэтому наиболее опасна, и помощь западных стран продолжает туда поступать.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.