Диетолог рассказала, каким детям следует вести пищевой дневник

Ведение пищевого дневника и контроль за съеденным необходимы как детям с избыточной массой тела, так и с ее недостатком. Об этом сообщила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Специалист советует научить детей самостоятельно считать калории.

«Часто на упаковках продуктов обозначены калории, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник с помощью врача-диетолога или эндокринолога с учетом индивидуальной ситуации по здоровью и на основании анализов», — отметила врач.

Она добавила, что сегодня дневник питания можно вести в специальных мобильных приложениях, где достаточно лишь ввести рост, вес и возраст.

До этого Басова объяснила, как избежать весеннего авитаминоза у детей. Врач напомнила, что весной у ребенка может наблюдаться сонливость, сильная усталость и обострение имеющихся хронических заболеваний. Предотвратить недомогания, по ее словам, поможет полноценное и разнообразное питание, богатое витаминами и минералами.

Ранее врач рассказала, можно ли приобщать детей к веганству и сыроедению.