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В родном городе Зеленского произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы

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president.gov.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в украинском мониторинговом Telegram-канале «Карта воздушных тревог».

«Громко в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

В Кривом Роге родился президент Украины Владимир Зеленский.

Днем 12 апреля на всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет. По данным украинского издания «Страна.ua», это было связано с обстрелами критической инфраструктуры Николаевской области.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, после чего в городе наблюдались значительные перебои с подачей электричества.

8 апреля в районе Кривого Рога был зафиксирован один прилет, снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты Вооруженных сил Украины.

Ранее в Одесской области Украины обесточили украинскую военную часть и цех по производству дронов.

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