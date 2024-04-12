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Путин и Лукашенко поздравили оленевода с Ямала с золотой свадьбой

Путин и Лукашенко по телефону поздравили ямальского оленевода с золотой свадьбой

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с 50-летием семейной жизни ямальского оленевода Енксю Пяка. Путин, как и обещал, позвонил из Кремля, где проводил встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и вернувшимися с МКС космонавтами, сообщает ТАСС.

«Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и супругу Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами еще увидимся!», – поздравил юбиляра президент.

12 апреля президент Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Кроме того, глава государства распорядился наградить первую белорусскую женщину-космонавта и члена экипажа Международной космической станции Марину Василевскую орденом Гагарина.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по приглашению российского лидера встретился с членами Совета безопасности России.

Ранее Лукашенко раскрыл тему переговоров с Путиным.

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