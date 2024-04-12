Блогера Портнягина задержали в Ростове

Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин задержан в Ростове-на-Дону в рамках заведенного на него налогового дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в ближайшее время его доставят в Москву на допрос.

11 апреля у бизнес-коуча и автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина прошли обыски. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли в здания бизнес-клуба Club 500 и банного клуба Siberia. Блогер является их сооснователем.

Позже стало известно о задержании Екатерины Портнягиной — супруги бизнесмена. Ее муж подтвердил эту информацию и заявил, что он сам в данный момент находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Против супругов было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неуплате налогов. Приставы, в свою очередь, сообщили о взыскании с бизнес-коуча 44 млн рублей.

Накануне вечером стало известно, что Следственному комитету РФ удалось добиться полного возмещения ущерба в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Портнягина и его жены по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Ранее суд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову.