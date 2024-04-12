Из Газы в РФ доставили новую группу россиян

Группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Согласно сообщению, граждане РФ были доставлены спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово.

3 апреля сообщалось, что трое человек с российским гражданством находятся в заложниках ХАМАС.

«Всего с 12.11.23 из сектора Газа через КПП «Рафах» удалось вывести и эвакуировать в Россию 1 211 человек», — уточнили в ДСКЦ.

В январе самолет Ил-76 МЧС России доставил в Домодедово 35 российских граждан из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция под названием «Железные мечи», ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

2 апреля Израиль через посредников передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее стало известно о спорах между Израилем и США из-за Рафаха.