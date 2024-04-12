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Неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье

В Щелково мужчина облил кислотой девушек рядом со школой

В Подмосковье неизвестный мужчина напал на двух девушек, облив их кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Оба инцидента произошли в рабочем поселке Монино Щелковского района. В первом случае мужчина действовал на Комсомольской улице, недалеко от школы №24. На кадрах записи с придомовой камеры видно, как мужчина в длинной куртке идет навстречу девушке, которая разговаривает по телефону. Сначала злоумышленник отдаляется от жертвы, но затем резко разворачивается догоняет ее и выливает на нее жидкость из бутылки. По словам местных жителей, потерпевшая находится в больнице, ей диагностировали ожог глаза.

Второе нападение неизвестный также совершил на улице, плеснув кислоту девушке на ногу. Та пришла домой и попыталась смыть жидкость, но полностью избежать повреждений ей не удалось, она получила ожоги тканей.

Ранее сотрудник Шереметьево угрожал облить кислотой бросившую его стюардессу и лишился работы.

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