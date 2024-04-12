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Опубликовано видео подрыва внедорожника экс-офицера СБУ в Москве

В сети появилось видео подрыва внедорожника экс-офицера СБУ Прозорова в Москве

В сети опубликовано видео момент подрыва внедорожника бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в западном Дегунино в Москве. Кадры публикует Telegram-канал 112.

На них видно как мужчина подходит к Toyota Land Cruiser, пытается завести автомобиль, но в этот момент происходит взрыв. Отмечается, что мужчина получил в результате происшествия рваную рану ноги. Также пострадали два автомобиля, припаркованные по бокам от машины Прозорова.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания.

Позднее помощник бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова рассказал, что у пострадавшего «все хорошо» и он «будет работать дальше».

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого, как он сам утверждал, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что год назад на владельца взорванного автомобиля Toyota уже планировалось покушение.

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