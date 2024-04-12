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В Казахстане выделили деньги на покупку жилья пострадавшим от паводка жителям Аркалыка

Правительство Казахстана выделило 405 млн тенге ($903 тыс.) жителям Аркалыка

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Для обеспечения жильем жителей города Аркалык Костанайской области, пострадавших от паводков, в Казахстане выделено 405 млн тенге ($903 тыс.). Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство республики.

В публикации говорится, что средства выделены из правительственного резерва на случай ЧП. Деньги направлены министерству промышленности и строительства Казахстана. Из них в городе Аркалык Костанайской области будет приобретено жилье для семей, чьи дома не подлежат восстановлению.

В кабмине Казахстана отмечают, что пик паводка в Костанайской области уже пройден, ситуация на местах контролируется Республиканским штабом. От граждан поступают заявления о компенсации материального ущерба, полученного вследствие ЧП, с ними работают оценочные комиссии.

8 апреля сообщалось, что в Западном Казахстане началась эвакуация людей из-за подъема уровня воды в реке Урал. В этом разлив реки стал рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее премьер-министры Российской Федерации и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов в телефонном разговоре обсудили преодоление последствий половодья в приграничных регионах двух стран.

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