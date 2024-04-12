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Пес, зачавший 300 щенков-поводырей, вышел «на пенсию»

Independent: в США пса, зачавшего 300 щенков-поводырей, проводили на пенсию

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В США золотистый ретривер, зачавший более 300 щенков-поводырей, вышел » на пенсию», пишет Independent. По словам зоозащитников, его вклад в развитие благотворительной организации неоценим.

Девятилетний золотистый ретривер по кличке Триггер зачал около 300 щенков, которые в итоге стаи собаками-поводырями для людей с проблемами со зрением. Как рассказала работница благотворительной организации Джанин Диксон, пес был «ценным сотрудником», но теперь выходи «на пенсию».

«Замечательный, мягкий характер и отличное здоровье Триггера сделали его идеальным активом для нашей программы разведения», — прокомментировала женщина.

Теперь работники организации возлагают надежды на Билли — щенка, родившегося от Триггера. А пес-«пенсионер» будет жить в доме женщины, которая присматривала за ним в течение последних семи лет.

Ранее в стало известно, что в Австралии разлученные собака и сорока воссоединятся благодаря премьер-министру.

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