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В Ленобласти годовалый ребенок получил серьезные ожоги пищевода, съев бытовую химию

В Ленобласти ребенок попал в больницу из-за съеденного чистящего средства

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Depositphotos

Ребенок из Ленобласти отравился капсулой чистящего средства. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Волхове, в одном из домов на Красноармейской улице. По словам матери годовалого ребенка, он находился в комнате и в какой-то момент попробовал бытовую химию.

В результате мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода. На данный момент пациент находится в реанимации.

После инцидента правоохранители обратили внимание на произошедшее. Они проводят проверку и другие необходимые мероприятия.

До этого в Калининграде девочку обожгли уксусом. По информации источника, школьница шла к бабушке с бутылкой вещества. В какой-то момент из-за развязавшегося шнурка она упала и вылила уксус в коляску годовалого ребенка.

Ожоги мать заметила позже. Она обратила внимание на ожоги, которые продолжали краснеть даже после тщательного мытья под водой.

Ранее в Петербурге семимесячная девочка обварилась кипятком и попала в реанимацию.

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