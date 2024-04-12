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Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума

МЧС РФ: уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг рекордного максимума

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг рекордного максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра.

Днем 12 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг отметки в 1 147 см.

Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Вечером 11 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что из-за последствий паводков в Оренбургской области 14 человек находятся в больницах.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Ранее власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.

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