На Урале бывшему полицейскому вынесли приговор за взятки в автошколе

В Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за взятки от учеников автошколы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что экс-полицейский, работавший в отделе МВД по Усть-Катавскому городскому округу, внес в экзаменационные листы информацию об успешной сдаче теории и вождения для получения прав 28 человек — при этом сведения были ложными. За помощь в «прохождении» испытания мужчина получил от учеников автошколы взятки на общую сумму 775 тыс. рублей.

Бывшего инспектора приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Четыре года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах и госорганизациях.

Суд рассматривает уголовное дело в отношении посредников, через которые бывший правоохранитель получал деньги.

Ранее сотрудник транспортной полиции получил крупную взятку и стал фигурантом уголовного дела.