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Птица запутала полицейских, скопировав звук сирены

NDTV: в Англии скворец скопировал звук сирены и привел в замешательство полицейских

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Depositphotos

В Англии скворец скопировал звук сирены и привел в замешательство полицейских, оказавшихся рядом, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, имитация звука была настолько точной, что полицейские из города Бистер, находившиеся в тот момент в участке, решили, что что-то случилось с их служебными автомобилями. Выбежав на улицу, они увидели, что с машинами все в порядке.

В этот момент раздался еще один такой звук, а офицеры подняли головы и увидели на дереве птицу, нарушавшую их покой.

Специалисты пришли к выводу, что это был скворец. Данная птица считается отличным имитатором и может копировать не только звуки других птиц, но еще и рев мотоцикла и даже механические шумы.

Ранее ученые нашли самую древнюю птицу возрастом 150 млн лет, рассказали, где она жила и показали, как выглядела в древности.

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