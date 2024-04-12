Стали известны подробности о матери найденных в подвале Петербурга детей

Мать троих мальчиков, которых нашли в подвале, получала социальную помощь в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на директора центра помощи семьи и детям Калининского района Петербурга Наталью Стрикач.

По словам собеседницы, в 2021 году по решению специальной комиссии ей дали две комнаты в трехкомнатной квартире. Спустя некоторое время органы опеки посетили семью и заметили насекомых, от которых позже жилье обработали.

«В гостинице вместе с детьми она отказалась проживать, объяснив свой отказ тем, что уезжает в Самару вместе с детьми», – поделилась Стрикач.

По словам специалиста, если бы женщина сообщила адрес, они могли бы связаться с социальными службами региона.

Известно также, что женщина ежемесячно получала социальную поддержку в размере 50 тысяч рублей.

Троих детей обнаружили в подвале несколько дней назад. Выяснилось, что вместе с отцом они проживают в антисанитарных условиях. Мужчина обустроил нежилое помещение, оборудовал раковину и туалет. По словам самого родителя, позже он хотел переехать в квартиру, на момент обнаружения у него для этого было недостаточно денег.

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