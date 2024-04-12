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В Омске сотрудники ФСБ нашли подростка, призывавшего совершать теракты за вознаграждение

В Омске задержали подростка, предлагавшего совершать теракты за деньги

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Омской области у подростка прошли обыски из-за сообщений, которые он рассылал друзьям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления ФСБ по региону Ирину Руснак.

По версии правоохранителей, молодой человек отправлял знакомым сообщения, в которых предлагал совершать теракты в общественных местах. За выполнение задачи он обещал деньги, конкретная сумма не уточняется.

При этом у подростка был куратор. За каждые десять сообщений он получал 2,5 тысячи рублей.

У юноши изъяли компьютер и мобильный телефон. В отношении школьника возбудили дело о рассылке ложных сообщений о готовящихся взрывах.

До этого в Тыве задержали девятилетнюю девочку, которая также отправила человеку сообщение с предложением совершить теракт за деньги. Собеседница заявила, что обратится в ФСБ, после чего ребенок извинился. Несовершеннолетнюю доставили в полицию.

Ранее москвичка заявила на сына в МВД после того, как он начал учить украинский, изучать Коран и книги об оружии.

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