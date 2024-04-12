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В поселке под Оренбургом есть угроза прорыва насыпной дамбы

В поселке Газодобытчиков-2 под Оренбургом есть угроза прорыва насыпной дамбы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургской области возникла угроза прорыва насыпной дамбы, через которую уже просачиваются грунтовые воды. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Речь идет о поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе. Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва. Местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь... (Это) вал земляной, который закрывает от воды восточную и северную части поселка», — следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что грунтовые воды начали подмывать насыпь.

До этого глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная. По его словам, сработавшая в городе сирена не является учебной тревогой, проводится массовая эвакуация на фоне крайне опасной паводковой ситуации в Оренбурге. Салмин рассказал, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см — до опасных 1143 см.

Как город переживает ЧС — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда в Оренбурге ожидается пик паводка.

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