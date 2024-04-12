Стало известно, где россияне планируют отдохнуть летом 2024 года

В 2024 году четверть россиян планируют отправиться в путешествие по стране. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob. По данным аналитиков, число желающих провести отпуск в российских городах увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом.

«Топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. Далее следуют Дагестан, Калининград, Москва, Карелия и Владивосток», — говорится в исследовании.

Отдыхать за городом планируют 18% опрошенных. При этом 15% признались, что проведут летний отпуск дома. Поехать за границу собираются 7% респондентов. В пятерку самых популярных зарубежных направлений вошли Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.

До этого стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники. В этом сезоне в топ-3 популярных направлений для путешествий по стране вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, на майские праздники многие россияне планируют отдых в Калининградской области, Карелии, Минводах, Дагестане. Спросом пользуются и речные круизы. Что касается зарубежных направлений, то здесь в числе лидеров — Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Куба и Мальдивы, рассказал он.

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