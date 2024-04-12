Россиянина задержали за пьяный дебош и за то, что выкинул кота из окна 18-го этажа

Петербуржца задержали за дебош в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Среднерогатской улице. По данным источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разгромил квартиру, после чего начал выбрасывать с балкона новую технику. Спустя некоторое время с 18-го этажа он скинул своего кота. Животное спасти не удалось. Все свои действия мужчина записывал на камеру.

Полицию вызвала супруга, которая вернулась вечером с работы, но побоялась заходить в жилье. Правоохранителей мужчина встретил без одежды и отказался одеваться. Так он направился в отдел.

Известно, что мужчина позиционирует себя как специалиста по белой магии. Он уверен, что умеет чистить пространство от негативной энергии. Его супруга тем временем планирует разводиться. По словам соседей, подобные инциденты случаются часто.

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