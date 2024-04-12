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В Кремле осудили призыв признать РПЦ в Эстонии террористической организацией

Песков осудил призыв главы МВД Эстонии признать РПЦ терророрганизацией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал призыв министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Русскую православную церковь террористической организацией, отметив, что это не самое умное решение.

12 апреля Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической.

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — высказал свое мнение Песков в ходе брифинга.

В начале февраля глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что продолжит руководить паствой даже если его депортируют из республики.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.

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