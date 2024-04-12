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Риелтор объяснила, почему не стоит искать «вторичку» в разных частях города

Риелтор Никитина посоветовала сузить зону поиска при покупке вторичного жилья

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

При выборе «вторички» не стоит рассматривать большое количество вариантов в разных частях города. Такой совет в интервью РИАМО дала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, при чрезмерном расширении зоны поиска упускаются действительно интересные варианты.

«Доводить ситуацию до того, чтобы смотреть по 10-20 квартир за неделю, не стоит. Это очень много. При этом хорошие варианты всегда быстро находят своего покупателя, за них быстро вносится аванс. В итоге количество не переходит в качество, а превращается в постоянную гонку за каким-то суперидеальным вариантом», — отметила эксперт.

Она посоветовала выбрать три-пять ключевых критериев, которым должно соответствовать жилье, и еще три-пять дополнительных, и уже на их основании присматривать квартиру.

До этого Никита предупреждала, что при покупке вторичного жилья нельзя ориентироваться на красивую картинку со свежим ремонтом. По ее словам, внешний вид квартиры может быть обманчивым, из-за чего в итоге придется переплачивать.

Также при покупке «вторички», по ее словам, важно ориентироваться на потребности семьи. То есть, учитывая пол и возраст детей, наличие пожилых людей и т.д. Кроме того, эксперт посоветовала тщательно анализировать инфраструктуру, в том числе наличие медицинских учреждений, детских садов и транспортных развязок.

Ранее риелтор рассказала, с чего стоит начинать приемку квартиры в новостройке.

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