Самарский министр ушел в отставку после обвинений в однополой связи с подчиненным

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после обвинений в однополой связи с подчиненным. Об этом сообщается на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн до этого заявил, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником. Депутат отметил, что они вместе проживали в одном номере. Хинштейн не приводил подробностей, но сопроводил свою запись эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха.

В декабре 2023 года Хинштейн рассказал, что главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко подозревают в получении многомиллионных взяток.

После этого Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу.

До этого стало известно, что два офицера УФСБ по Самарской области предстанут перед судом из-за взяток от местного бизнесмена.

Ранее в минстрое Самарской области прошли следственные действия.