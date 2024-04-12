В Алтайском крае предупредили о фейковых сообщениях от имени губернатора Томенко

Неизвестные от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко в мессенджерах распространяют фейковую информацию о необходимости телефонного разговора с неким «куратором» в связи с покушением на главу Мурманской области Андрея Чибиса и хакерскими атаками. Об этом сообщает пресс-служба правительства края в Telegram-канале.

«Информация является ложной. Будьте бдительны, не выходите на связь с мошенниками. Источник рассылки в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

Граждан попросили информировать правоохранительные органы в случае получения такого рода сообщений.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

9 апреля Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.