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В Алтайском крае предупредили о фейковых сообщениях от имени губернатора Томенко

В Алтайском крае мошенники от имени губернатора разослали фейковые сообщения

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Андрей Каспришин

Неизвестные от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко в мессенджерах распространяют фейковую информацию о необходимости телефонного разговора с неким «куратором» в связи с покушением на главу Мурманской области Андрея Чибиса и хакерскими атаками. Об этом сообщает пресс-служба правительства края в Telegram-канале.

«Информация является ложной. Будьте бдительны, не выходите на связь с мошенниками. Источник рассылки в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

Граждан попросили информировать правоохранительные органы в случае получения такого рода сообщений.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

9 апреля Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.

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