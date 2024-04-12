Астроном назвал факторы, тормозящие развитие российской космонавтики

После нескольких больших прорывов российская космонавтика столкнулась с замедлением дальнейшего развития. Интерес к этой сфере постепенно угас, а научные открытия стали откладываться. Прошлые успехи в космонавтике во многом связаны с тем, что она была интересна для военных целей, считает астроном Владимир Сурдин. Сегодня научный и военный космос разделились, объяснил он в беседе с «Пятым каналом».

На первых порах планированием космических экспедиций и созданием ракет занимались специалисты оборонной промышленности, отметил Сурдин. Сегодня, по его словам, ситуация сильно изменилась, из-за чего замедлилось развитие научного направления, а исследования затормозились.

«Совсем другие усилия, деньги, армии инженеров используются [в каждом из направлений]», — объяснил он.

Россия сможет добиться нового прорыва в космонавтике только если ученых – физиков, математиков и инженеров – объединит одна общая мечта, считает завлабораторией Института космических исследований РАН, профессор Сергей Богачев. В качестве примера он привел полет Юрия Гагарина, отметив, что он стал в первую очередь заслугой множества специалистов, строивших ракету и планирующих экспедицию.

«Когда такая же группа сможет решить масштабную задачу, тогда и появится новый герой», — отметил Богачев.

Среди важных космических планов на ближайшее будущее ученый назвал полет на Марс, который должен состояться в ближайшие 30 лет. Человек, первым ступившим на эту планету, станет безусловным героем, заключил он.

Напомним, сегодня отмечается День космонавтики. С этим праздником россиян поздравили космонавты с МКС – они записали видео-поздравление.

Ранее стало известно о желании половины жителей России полететь в космос.