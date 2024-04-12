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На Украине заявили о необходимости экономить электричество весь 2024 год

Украинцев призвали экономить электричество весь 2024 год из-за ударов по ТЭС

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Генеральный директор компании Yasno, входящей в состав украинского энергетического холдинга ДТЭК, Сергей Коваленко призвал жителей страны экономить электричество в течение всего 2024 года. Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом специалист прокомментировал уничтожение Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Он задался вопросом, что граждане Украины могут сделать в текущей ситуации.

«Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает», — подчеркнул Коваленко.

Он уточнил, что речь идет о периоде с 19:00 до 22:00. В то же время глава компании Yasno обратил внимание на необходимость экономить энергию каждый день.

«Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой», — добавил специалист.

11 апреля министерство энергетики Украины сообщило о безвозвратном уничтожении Трипольской ТЭС. Объект расположен на территории Киевской области.

По данным ведомства, в турбинном цехе станции произошел сильный пожар. После этого в регионе начали вводить графики аварийных отключений воды и света.

Ранее в ООН прокомментировали удары российских войск по энергетическим объектам на Украине.

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