В МВД прокомментировали нападение на полицейского в Уфе

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить личность злоумышленника, который напал на полицейского в Уфе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Башкортостана.

Отмечается, что около 10 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в сквере около ул. К.Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который вел себя агрессивно.

«В ходе беседы полицейские успокоили гражданина, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать», — сказано в пресс-релизе.

Полицейские осуществили предупредительные выстрелы в воздух. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его. В процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе. Задержанный и один из полицейских госпитализированы. Напавшим оказался 28-летний уфимец — он вел себя неадекватно и мог действовать под воздействием наркотиков.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов в центре Уфы.

Ранее в Воронежской области пьяная женщина избила стража порядка металлическим совком.