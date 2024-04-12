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В Нижегородской области начали расследование из-за болезни детей в лагере

Роспотребнадзор начал расследование из-за заболевания детей в лагере «Лазурный»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости детей респираторными инфекциями в лагере «Лазурный». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В больнице находятся два ребенка. Отмечается, что в настоящее время в Нижегородской области эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям спокойная, заболеваемость ниже порогов.

4 апреля в новосибирской школе учащиеся массово заразились острой кишечной инфекцией.

В конце марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эксперты предупреждают о вероятном пандемическом распространении холеры в мире.

До этого ученые из Британии пришли к выводу, что после COVID-19 существует риск не только для физического, но и для психического здоровья.

Ранее в Благовещенске приостановили работу кафе после заражения людей.

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