В Нижегородской области начали расследование из-за болезни детей в лагере

Роспотребнадзор Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости детей респираторными инфекциями в лагере «Лазурный». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В больнице находятся два ребенка. Отмечается, что в настоящее время в Нижегородской области эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям спокойная, заболеваемость ниже порогов.

4 апреля в новосибирской школе учащиеся массово заразились острой кишечной инфекцией.

В конце марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эксперты предупреждают о вероятном пандемическом распространении холеры в мире.

До этого ученые из Британии пришли к выводу, что после COVID-19 существует риск не только для физического, но и для психического здоровья.

Ранее в Благовещенске приостановили работу кафе после заражения людей.