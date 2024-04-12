В Екатеринбурге подросток напал на школьника с ручкой, младший в больнице

В школе Екатеринбурга конфликт подростков закончился травмой бедра. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в 151-й школе. Девятиклассник постоянно доставал многих учащихся, в том числе и одного из десятиклассников. Ему молодой человек наступал на ноги. Поведение юноши не нравилось старшему, поэтому он, по словам собеседника, схватил ручку и ударил по внешней стороне бедра.

Девятиклассника отправили в больницу. Там ему поставили капельницу, чтобы избежать заражения крови.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, подростки конфликтовали несколько лет и инцидент с ручкой произошел после того, как девятиклассник потоптался на ногах старшего. По предварительной информации, у пострадавшего повреждена артерия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Известно, что один из молодых людей состоял на учете, второй находится в ПДН.

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