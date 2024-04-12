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Риелторы заявили о скачке цен на аренду квартир в Москве

Риэлтор Бендриков: аренда квартир в Москве подорожала во всех сегментах жилья

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Depositphotos

Вопреки прогнозам аналитиков практика показывает, что стоимость аренды жилья в Москве не только не снизилась, но и достаточно сильно выросла. Причем подорожал съем как в недорогом сегменте, так и в премиум-классе, рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Тенденция к снижению цен пока не наблюдается, отметил он в беседе с телеканалом «360».

В качестве примера эксперт рынка недвижимости привел квартиры в Марьине, аренда которых выросла с 35 до 50 тыс. рублей, при этом высокий спрос на жилье сохранился.

Более дорогие квартиры, которые раньше сдавались за 50 тыс. рублей, подорожали до 60-70 тыс. рублей. В Балашихе цены на аренду однушки составляют порядка 25 тыс. рублей, в Люберцах – с 10-12 тыс. выросли до 16-18 тыс. рублей.

«Это опять же говорит о том, что никакого понижения в ценах на аренду нет», — подчеркнул Бендриков.

Наибольшим спросом в столице пользуются однушки и двушки рядом с метро. Их активно снимают даже в случае, если состояние квартир не самое лучшее, заключил риелтор.

Напомним, по данным специалистов, в среднем по России долгосрочная аренда жилья за год подорожала на 16%. Самые высокие цены фиксируются в Барнауле, Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты ранее объяснили, как сэкономить на аренде квартиры в Москве.

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