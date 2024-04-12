Турпоток по России может вырасти на 8,6% в 2024 году

Туристический поток по России в текущем году может вырасти на 8,6% в сравнении с 2023 годом и достигнуть 84 млн поездок. Об этом сообщил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников во время селекторного совещания с регионами России по подготовке к летнему туристическому сезону, передает ТАСС.

«Наша оценка — порядка 84 млн турпоездок, плюс 8,6%», — сказал он.

5 апреля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что внутренний туристический поток в России за январь — февраль вырос на 12,5% к прошлому году. Целевой показатель национального проекта по туризму предполагает, что к 2030 году турпоток по стране должен достигнуть 140 млн поездок ежегодно.

До этого исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбера Константин Марков во время выступления на Московском международном салоне образования заявлял, что внутренний туризм в России превысил допандемийные показатели.

Ранее сообщалось, что россияне разлюбили ездить в Турцию.