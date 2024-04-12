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Стали известны подробности о состоянии весившего 300 килограмм москвича

РЕН ТВ: 300-килограммовый москвич находится в тяжелом состоянии в больнице

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Жителя Москвы госпитализировали после эвакуации из квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 300-килограммовый пациент находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у мужчины абсцесс брюшной полости и диабет второго типа.

Накануне мужчина с сердечной недостаточностью почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Дома фельдшеры застали мужчину весом 300 килограмм, который не смог пройти в проход, чтобы проследовать с медиками.

Для эвакуации пришлось привлекать сотрудников МЧС. Процессом занимались не менее семи человек. Чтобы перевезти мужчину в больницу, пришлось вызывать другую машину скорой помощи, так как в прибывшей он не помещался.

Известно, что мужчина не выходил на улицу десять лет. Ему сложно двигаться. Кровать москвича оснащена специальными держателями для смартфонов, за хозяином помещения ухаживал его сын.

Ранее в Ленобласти годовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после выпадения из окна.

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