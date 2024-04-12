Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минск призвал СНГ вместе противодействовать терроризму

Алейник: странам СНГ нужно отбросить эмоции и вместе бороться с терроризмом

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Страны — члены Содружества Независимых Государств (СНГ) должны забыть об эмоциях и определить пути совместного противодействия общим вызовам, в том числе в деле борьбы с терроризмом. Об этом на открытии в Минске Совета глав МИД (СМИД) СНГ заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что от терроризма страдают невинные люди — представители разных национальностей и религий.

«В данном контексте мы как люди государственные должны отбросить эмоции и искать пути совместного противодействия общим вызовам», — сказал Алейник.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого заявил о необходимости «до конца разобраться» с теми, кто стоит за Украиной. Таким образом он еще раз прокомментировал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о связи напавших на «Крокус Сити Холл» с Украиной.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами