Минск призвал СНГ вместе противодействовать терроризму

Страны — члены Содружества Независимых Государств (СНГ) должны забыть об эмоциях и определить пути совместного противодействия общим вызовам, в том числе в деле борьбы с терроризмом. Об этом на открытии в Минске Совета глав МИД (СМИД) СНГ заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что от терроризма страдают невинные люди — представители разных национальностей и религий.

«В данном контексте мы как люди государственные должны отбросить эмоции и искать пути совместного противодействия общим вызовам», — сказал Алейник.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого заявил о необходимости «до конца разобраться» с теми, кто стоит за Украиной. Таким образом он еще раз прокомментировал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о связи напавших на «Крокус Сити Холл» с Украиной.